Mario e il Mago è uno dei racconti più celebri dello scrittore tedesco Thomas Mann, ripubblicato da Mondadori con la traduzione curata da Elisabeth Galvan e le illustrazioni di Hans Meid. Questa novella è considerata un’opera importante per comprendere al meglio il clima politico degli anni ’20 del Novecento in Europa, offrendo al lettore una descrizione della nascita dei totalitarismi attraverso l’uso di una sottile allegoria. Trama. Italia, anni ’20. Nella soleggiata località balneare di Torre di Venere, una famiglia tedesca decide di passare le loro vacanze alloggiando presso il Grand Hotel. È metà agosto e la stagione estiva è ancora nel pieno delle sue attività, con spiagge e luoghi affollati da italiani e stranieri. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - MARIO E IL MAGO di Thomas Mann: recensione

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