Al Festival di Cannes la “Mano di Dio” di Diego Armando Maradona fa ancora parlare di sé. A quasi quarant'anni da Argentina-Inghilterra (2-1), quarti di finale del Mondiale 1986, il documentario The Match di Juan Cabral e Santiago Franco ripercorre una delle partite più iconiche della storia del calcio trasformandola in qualcosa di più grande di un semplice evento sportivo. Il film intreccia rivalità politica, memoria collettiva e mito calcistico attraverso immagini d'archivio e testimonianze dei giocatori di allora. La sfida del 22 giugno 1986 in Messico non fu soltanto una partita. Sul campo dell’Azteca si incrociarono orgoglio nazionale, ferite ancora aperte dopo la guerra delle FalklandMalvinas (persa dall’Argentina) e il peso di un antagonismo che andava avanti da secoli (tutto iniziò a metà Settecento).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "The Match", a Cannes il documentario che ricorda la Mano di Dio di Maradona

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