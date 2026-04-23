Il fascino delle dimore storiche incontra la bellezza della musica weekend all' insegna della classica
Nel fine settimana dal 24 al 26 aprile, l'Accademia Ricci di Udine organizza un evento nel contesto del Festival delle Dimore Storiche del Friuli Venezia Giulia. Otto artisti, giovani e già noti nel panorama della musica classica nazionale, si esibiranno in diverse dimore storiche della regione. L'iniziativa combina il fascino delle architetture storiche con le esecuzioni di talenti emergenti e affermati nel settore musicale.
Giovani, talentuosi e già affermati nel circuito nazionale della musica classica: sono gli otto artisti che l’Accademia Ricci di Udine presieduta da Flavia Brunetto propone nell’ambito del Festival delle Dimore Storiche del Friuli Venezia Giulia in programma dal 24 al 26 aprile.La serie di.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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