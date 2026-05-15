Farmaci a scuola 4 video tutorial pratici per docenti e ATA su come gestire asma diabete epilessia e allergie
Sono stati pubblicati quattro video tutorial rivolti a docenti e personale ATA per fornire istruzioni pratiche sulla gestione di emergenze legate a asma, diabete, epilessia e allergie in classe. Ogni video spiega passo dopo passo come intervenire in modo corretto e sicuro, offrendo strumenti utili per affrontare situazioni di emergenza. La serie si rivolge a chi lavora con studenti con condizioni mediche specifiche, con l’obiettivo di preparare il personale scolastico a gestire eventuali imprevisti.
La tranquillità in aula passa anche dalla consapevolezza di poter affrontare tempestivamente eventuali imprevisti legati alla salute. Per gli studenti che convivono con patologie come asma, epilessia, diabete o gravi allergie, l’ambiente scolastico deve rappresentare un luogo sicuro, dove poter ricevere un intervento adeguato in caso di necessità. Per rispondere a questo bisogno concreto, l’ASST. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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