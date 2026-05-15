Farmaci a scuola 4 video tutorial pratici per docenti e ATA su come gestire asma diabete epilessia e allergie

Sono stati pubblicati quattro video tutorial rivolti a docenti e personale ATA per fornire istruzioni pratiche sulla gestione di emergenze legate a asma, diabete, epilessia e allergie in classe. Ogni video spiega passo dopo passo come intervenire in modo corretto e sicuro, offrendo strumenti utili per affrontare situazioni di emergenza. La serie si rivolge a chi lavora con studenti con condizioni mediche specifiche, con l’obiettivo di preparare il personale scolastico a gestire eventuali imprevisti.

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