Un rappresentante del settore farmaceutico ha espresso grande emozione nel vedere cortometraggi realizzati da giovani attori. La persona ha commentato che il filmato mette in luce l'importanza di aria pulita e prevenzione, temi centrali per il futuro. L'evento si è svolto a Roma e ha coinvolto ragazzi di età variabile. La testimonianza si è concentrata sull'impatto positivo delle nuove generazioni e sulla loro capacità di sensibilizzare su questioni di salute e ambiente.

Roma, 15 mag. (Adnkronos Salute) - "Mi sono fortemente emozionato nel vedere dei bellissimi cortometraggi, dove gli attori principali sono ragazzi così giovani. C'è un filo conduttore molto importante, che riguarda anche la nostra azienda: per noi, infatti, è fondamentale non solo curare, ma anche fare prevenzione. Dato che si parla di patologie respiratorie, c'è una forte correlazione con la qualità dell'aria. E' molto importante sensibilizzare l'opinione pubblica, ma soprattutto i giovani, che sono coloro che prenderanno in mano questo mondo, sull'importanza di avere aria pulita. Aria pulita significa, infatti, prevenire patologie e non arrivare a curare le persone, che per noi è la cosa più importante in assoluto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Farmaceutica, Innocenti (Chiesi): "Aria pulita e prevenzione, dai giovani passa il futuro"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Confartigianato: "Il futuro dell’artigianato siciliano passa dai giovani, ma è sempre più difficile trovarli"Il futuro dell’artigianato siciliano passa dai giovani, ma trovarli è sempre più difficile.

“Il futuro dell’Europa passa dai giovani”: il messaggio che arriva da Ventotene“Il futuro dell’Europa passa dai giovani”: questo il messaggio che arriva dall’isola di Ventotene dove lo scorso sabato ci sono state le celebrazioni...

Farmaceutica, Stefano Mecchia (Chiesi Italia): Nel Sentiero del Respiro salute e sviluppo sostenibileRoma, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Abbiamo scelto di far ripartire un movimento di sviluppo sostenibile del territorio che portasse attrattività turistica da un lato e offrisse una piattaforma ... notizie.tiscali.it

Farmaceutica, Mecchia (Chiesi): Nel Sentiero del respiro salute e sviluppo sostenibileRoma, 21 lug. (Adnkronos Salute) - Abbiamo scelto di far ripartire un movimento di sviluppo sostenibile del territorio che portasse attrattività turistica da un lato e offrisse una piattaforma ... notizie.tiscali.it