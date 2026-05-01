Confartigianato | Il futuro dell’artigianato siciliano passa dai giovani ma è sempre più difficile trovarli

Un rapporto recente evidenzia come trovare giovani disposti a lavorare nel settore artigianale siciliano sia diventato sempre più complicato. La ricerca, condotta dall’Osservatorio Mpi di Confartigianato e pubblicata sotto il titolo “Focus lavoro 1 maggio”, mette in luce una problematica strutturale che riguarda il mercato del lavoro locale. La questione riguarda principalmente le difficoltà nel coinvolgere i giovani nelle attività artigianali, un elemento che potrebbe influenzare il futuro di questo settore.

Il futuro dell’artigianato siciliano passa dai giovani, ma trovarli è sempre più difficile. È quanto emerge dal report dell’Osservatorio Mpi di Confartigianato intitolato “Focus lavoro 1 maggio”, che mette in luce una criticità strutturale del mercato del lavoro: la crescente difficoltà nel.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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