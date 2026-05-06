Guerra Iran la crisi alimentare è già iniziata e colpirà anche l'Italia | lo spiega Martina FAO

Un rappresentante della FAO ha confermato che la crisi alimentare causata dal conflitto in Iran è già in atto e potrebbe avere ripercussioni anche sull’Italia. Durante un'intervista, ha spiegato come le tensioni nel paese abbiano influito sulla disponibilità di cibo e sui prezzi, evidenziando i rischi di un impatto diffuso nel settore alimentare internazionale. La situazione attuale è monitorata da vicino dalle organizzazioni internazionali.

Maurizio Martina, vicedirettore generale della FAO ed ex ministro dell'Agricoltura, ha spiegato a Fanpage.it perché la guerra in Iran - con il conseguente blocco di Hormuz - sta già causando una crisi alimentare. Con lo stop al commercio di molti fertilizzanti "nel giro di un anno, l’offerta alimentare globale cala". Il che significa prezzi più alti e, nei Paesi più esposti, vera e propria carenza di cibo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Martina per la Fao: Italia punta a guidare la sicurezza alimentareL’Italia punta a un ruolo di rilievo internazionale con la candidatura di Maurizio Martina a direttore generale della Fao. Leggi anche: Stretto di Hormuz, l’Italia paga le conseguenze più dure della crisi energetica: lo spiega l’esperto Cazzola Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Come la guerra in Iran incide sul costo di energia, carburanti e prezzi al consumo. I dati in tempo reale - Lab24; Iran, guerra o negoziato: nella sfida Trump-Khamenei le 48 ore decisive per la crisi di Hormuz; Confindustria avverte: Con una guerra in Iran prolungata ci sarà la più grave crisi energetica della storia; Von der Leyen: Guerra in Iran costa all'Ue 500 milioni al giorno per l'energia. Le notizie del 4 maggio sulla crisi in IranLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: Trump annuncia operazione Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto ... fanpage.it Guerra Iran-USA: cosa sta succedendo davvero (e perché il petrolio è il problema)Abbiamo superato i 60 giorni da quando gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran dando inizio a una guerra in Asia Occidentale che ha coinvolto diversi Paesi. La situazione sembra ben lontana d ... cosmopolitan.com Guerra in Iran, il Papa risponde a Trump: "Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, lo faccia con la verità" #guerrairan x.com Dall’Iran a Cuba, fino alla Nato, la crisi si allarga e cambia forma. Gli Stati Uniti aumentano la pressione su Teheran mentre si apre uno scontro interno sui poteri di guerra del presidente. Sul piano globale, Trump riattiva più fronti contemporaneamente: dialog - facebook.com facebook