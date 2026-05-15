Fantacampionato i giocatori consigliati partita per partita nella 37ª giornata

Nella 37ª giornata di campionato, appassionati di fantacalcio si preparano a schierare le proprie formazioni con attenzione. La guida di oggi fornisce una panoramica dettagliata sui giocatori da considerare, analizzando le scelte più attente per ogni partita in programma. Si tratta di indicazioni che tengono conto delle formazioni ufficiali e delle statistiche recenti, offrendo un aiuto pratico per ottimizzare le proprie rose in vista di questa ultima fase di campionato.

Il Milan è chiamato a risollevarsi contro un Genoa in grande forma. Il Grifone, tra le mura amiche, ha collezionato cinque vittorie nelle ultime otto uscite. In totale, la squadra di De Rossi ha conquistato 25 punti nel girone di ritorno: ben nove in più rispetto a quelli ottenuti all'andata. Tuttavia, il gol manca da tre match consecutivi, motivo per cui Mike Maignan — il portiere con più parate decisive del torneo — potrebbe ritrovare l’imbattibilità. In mezzo al campo ci affidiamo ad Adrien Rabiot, una delle poche garanzie rossonere, e Christopher Nkunku, migliore in campo nell'ultima giornata contro l'Atalanta. L'ex Chelsea ha segnato sei reti, superando il suo bottino complessivo delle ultime due annate inglesi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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FANTACONSIGLI 18ª GIORNATA partita per partita - CONSIGLIATI e nomi INCORNICIATI

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