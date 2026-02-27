Fantacampionato i giocatori consigliati partita per partita nella 27ª giornata

Ecco la guida aggiornata per la 27ª giornata di fantacalcio, con suggerimenti pratici sui giocatori da considerare per ogni ruolo. La selezione si basa su analisi recenti e statistiche di rendimento, offrendo indicazioni utili per comporre la formazione. In questa fase del campionato, ogni scelta può fare la differenza e richiede attenzione alle performance individuali e alle possibilità di bonus.

Il Parma di Cuesta viene da tre vittorie di fila in Serie A, non succedeva da marzo 2014 con Roberto Donadoni in panchina. L'ultima volta che i ducali hanno ottenuto quattro successi di fila nel massimo campionato risale a qualche mese prima, ovvero al gennaio 2014. I punti ottenuti hanno quasi tutti il nome di Mateo Pellegrino, in questo campionato nessun giocatore ne ha portati più alla propria squadra con i suoi gol (11 su 32 totali, come Rafael Leão). Da tenere in considerazione anche Semih Kiliçsoy, l'attaccante del Cagliari trasforma ogni chance in bonus: nonostante i suoi Xg siano di 1,6 il turco è già a quota 4 quest'anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

