Fantacampionato i giocatori consigliati partita per partita nella 28ª giornata

Ecco la guida completa ai giocatori da schierare al fantacalcio per la 28ª giornata, con indicazioni passo dopo passo sui nomi da considerare per ogni partita. La lista include i giocatori più consigliati, analizzati partita per partita, per aiutare a comporre la formazione ideale e ottimizzare i risultati. Ogni suggerimento si basa sulle ultime prestazioni e sulle probabili formazioni delle squadre coinvolte.

L'arma in più di questo Napoli sono i colpi di testa. Quest'anno la squadra di Conte ha segnato nove gol con questo fondamentale in campionato — meno solo dell'Inter con 14 — e potrebbe realizzare almeno 10 reti aeree per la quarta volta nelle ultime cinque stagioni (dal 202122, si è fermata a nove solo nel 202425). Quindi dentro i saltatori Juan Jesus e Buongiorno, utili anche per il modificatore di difesa. Nei granata Vlasic è il giocatore con più passaggi chiave riusciti: tutte le occasioni da gol passano da lui. Un motivo in più per schierarlo? I partenopei sono la formazione con più rigori contro. Davanti, Alisson è troppo in forma per essere lasciato fuori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

