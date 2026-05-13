A Palermo il raduno nazionale dei fanti d’Italia | il programma di incontri sfilate e concerti

Da palermotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo si svolge il raduno nazionale dei fanti d’Italia, con una serie di incontri, sfilate e concerti previsti nel programma. I partecipanti provenienti da diverse parti del Paese si riuniscono per celebrare la storia e il ruolo dei fanti, considerati da sempre una componente fondamentale del sistema difensivo nazionale. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo varie location e momenti di appuntamento pubblico.

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I Fanti sono stati e sono l’essenza del sistema difensivo del Paese, a guardia delle frontiere, della libertà e della nostra democrazia. Sarà Palermo, dopo 66 anni, ad ospiterà il 37° Raduno nazionale dei Fanti d’Italia dal 28 al 31 maggio 2026, in collaborazione con le istituzioni civili e.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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