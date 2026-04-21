Gli adolescenti si affidano all’Intelligenza Artificiale per dimagrire ma ottengono indicazioni molto preoccupanti

Negli ultimi mesi, sempre più adolescenti si affidano a strumenti di Intelligenza Artificiale per seguire piani alimentari mirati alla perdita di peso. Uno studio recente ha rilevato che molte di queste applicazioni forniscono indicazioni che sottovalutano le calorie necessarie, proponendo diete con bassi apporti di carboidrati e un eccesso di proteine e grassi. I risultati sollevano preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all’efficacia di questi consigli digitali.

Una tendenza che sta contagiando anche gli adolescenti, che per rientrare in certi canoni estetici si affidano anche all’intelligenza artificiale, con conseguenze preoccupanti. Questo è quello che è emerso da un nuovo studio realizzato dal Department of Nutrition and Dietetics dell’Istanbul Atlas University, in Turchia e pubblicato sulla rivista Frontiers in Nutrition. L’intelligenza artificiale suggerisce agli adolescenti di mangiare meno Un team di ricercatori ha scoperto che gli adolescenti che consultano le piattaforme AI per sapere che cosa mangiare per dimagrire ottengono piani alimentari estremamente restrittivi dal punto di vista energetico.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Gli adolescenti si affidano all’Intelligenza Artificiale per dimagrire, ma ottengono indicazioni molto preoccupanti Notizie correlate Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il... DEASCUOLA: formazione docenti tra nuove Indicazioni, competenze non cognitive e intelligenza artificialeDalle nuove Indicazioni nazionali 2025 allo sviluppo delle competenze non cognitive, fino all’impatto dell’intelligenza artificiale nella didattica. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Stai male e chiedi aiuto all'intelligenza artificiale? Attento a non finire in trappola. Gli adolescenti si affidano all’Intelligenza Artificiale per dimagrire, ma ottengono indicazioni molto preoccupantiDopo qualche anno di body positivity e di tentativi - blandi a dire la verità - di promuovere ogni tipo di fisicità, il mito della magrezza sembra essere tornato. Basta aprire i social network o ... vanityfair.it I chatbot con intelligenza artificiale hanno effetti sugli adolescenti simili alle drogheLa ricerca della statunitense Drexel University: gli adolescenti si avvicinano ai chatbot AI per supporto emotivo o semplice intrattenimento, ma presto il rapporto diventa simile a una dipendenza da s ... corriere.it