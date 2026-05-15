Famiglie e clima povertà tecnologia | cosa celebra davvero la Giornata ONU del 15 maggio

Il 15 maggio si celebra la Giornata internazionale delle famiglie, istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo centrale delle famiglie nella società. Durante questa giornata si affrontano temi come le sfide legate alla povertà, l’impatto delle tecnologie sulla vita quotidiana e le questioni climatiche che coinvolgono le famiglie di tutto il mondo. La ricorrenza mira a sensibilizzare sull’importanza di supportare le famiglie e le loro esigenze in un contesto globale in continua evoluzione.

Ogni anno, il 15 maggio, il mondo celebra la Giornata internazionale delle famiglie, una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite per riconoscere il ruolo centrale che le famiglie rivestono nella società globale. Questa celebrazione non è semplicemente un omaggio simbolico, ma rappresenta un’opportunità concreta per promuovere la consapevolezza su questioni sociali, economiche e demografiche che influenzano direttamente le famiglie di tutto il pianeta. La Giornata internazionale delle famiglie è stata proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, attraverso la risoluzione ARES47237. Questa decisione riflette l’importanza che la comunità internazionale attribuisce alle famiglie come unità fondamentali della società. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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Multi DubLeech Family Exposed! They Tried to Sell Her, But Her Rich Grandkids Had Other Plans.

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