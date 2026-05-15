Una famiglia coinvolta in una vicenda legale si trova ora a fronteggiare una svolta nelle decisioni relative all’affido. Il nuovo avvocato ha incontrato i genitori, la tutrice e la curatrice, chiarendo che non sono previste ipotesi di affido o adozione. Durante l’incontro, sono state chieste collaborazione e si è parlato di ridurre la pressione mediatica sul caso, che riguarda una famiglia di Palmoli. La situazione resta delicata e richiede un rapido tentativo di ricucire i rapporti.

Pescara - Il nuovo legale incontra genitori, tutrice e curatrice: nessuna ipotesi di affido o adozione, mentre chiede collaborazione e minore pressione mediatica sul caso di Palmoli. Nuovo passaggio nella vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti. L’avvocato Simone Pillon, da poco subentrato nella difesa di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha incontrato per la prima volta la coppia nella loro abitazione, dopo il confronto avuto anche con la tutrice e la curatrice dei minori. Al centro resta la situazione dei figli della coppia e il percorso avviato dalle autorità competenti. Il legale ha chiarito la linea difensiva, sostenendo che debba essere esclusa qualsiasi prospettiva di affidamento familiare o adozione dei bambini. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Famiglia nel bosco, svolta Pillon: affido escluso e tensione da ricucire subito

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