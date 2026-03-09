A chi vanno i bambini Famiglia nel bosco ipotesi affido esclusivo

Una famiglia residente in un bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, è al centro di un caso legale che riguarda l’affido esclusivo dei figli. La vicenda, già nota come “famiglia nel bosco”, sta suscitando attenzione a livello nazionale con nuovi sviluppi che coinvolgono le autorità competenti e le decisioni giudiziarie in corso.

La storia della cosiddetta "famiglia nel bosco" di Palmoli, piccolo centro in provincia di Chieti, torna al centro dell'attenzione nazionale con nuovi sviluppi che stanno riaccendendo il dibattito sull'equilibrio tra libertà educativa e tutela dei minori. La vicenda, che da mesi divide opinione pubblica e istituzioni, riguarda una coppia straniera che aveva scelto di vivere con i propri figli in una sorta di isolamento volontario, lontano dai servizi e dalle comodità della vita contemporanea. Secondo quanto riportato da La Stampa, il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila starebbe valutando una decisione che potrebbe cambiare radicalmente il destino della famiglia.

Famiglia nel bosco, ipotesi affidamento esclusivo a papà Nathan dopo le tensioni con Catherine BirminghamLa potestà genitoriale dei bambini della famiglia nel bosco potrebbe essere restituita al padre Nathan ma non alla madre Catherine.

Famiglia nel bosco, la madre e la sorella di Catherine arrivati dall'Australia: l'ipotesi dell'affido ai nonniDall’Australia sono arrivati in Italia la madre e la sorella, psicologa, di Catherine, la mamma della famiglia nel bosco.

