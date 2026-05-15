Famiglia del bosco il nuovo legale | Esclusa qualsiasi ipotesi di adozione dei minori
In un comunicato ufficiale, un rappresentante legale della famiglia del bosco ha dichiarato che non si considera affatto possibile l’affidamento o l’adozione dei minori coinvolti. La precisazione arriva in risposta a voci o ipotesi che circolavano recentemente su questi aspetti. La famiglia del bosco ha ribadito che tutte le questioni legali sono state affrontate e che non ci sono possibilità di modificare lo status dei minori in questa direzione. La posizione ufficiale rimane quella di esclusione totale di ogni ipotesi di affidamento o adozione.
«Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori». È quanto dichiarato dall’avvocato Simone Pillon, nuovo legale della cosiddetta “famiglia del bosco”, al termine dell’incontro avuto con la tutrice e la curatrice dei tre figli della coppia.I. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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