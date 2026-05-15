Famiglia del bosco il nuovo legale | Esclusa qualsiasi ipotesi di adozione dei minori

In un comunicato ufficiale, un rappresentante legale della famiglia del bosco ha dichiarato che non si considera affatto possibile l’affidamento o l’adozione dei minori coinvolti. La precisazione arriva in risposta a voci o ipotesi che circolavano recentemente su questi aspetti. La famiglia del bosco ha ribadito che tutte le questioni legali sono state affrontate e che non ci sono possibilità di modificare lo status dei minori in questa direzione. La posizione ufficiale rimane quella di esclusione totale di ogni ipotesi di affidamento o adozione.

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