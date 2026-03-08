Una famiglia nel bosco si trova al centro di una nuova battaglia legale, con i tre figli che potrebbero essere affidati esclusivamente al padre. La situazione ha suscitato preoccupazioni e ha portato alla luce una discussione legale in corso, mentre le autorità stanno valutando le eventuali conseguenze della procedura. La vicenda si snoda tra le carte dei tribunali di Vasto, in provincia di Chieti.

Vasto (Chieti), 8 marzo 2026 – La possibilità (certamente shock ma a oggi ancora lontana) dell'adozione per i tre figli di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham e l'ipotesi dell'affidamento esclusivo al padre, con la madre che resterebbe esclusa dalla potestà genitoriale e la famiglia che verrebbe però riunita in ogni caso. Mentre i tre piccoli sono ancora nella casa famiglia di Vasto lunedì 9 marzo gli avvocati dei genitori presenteranno il ricorso urgente alla Corte d'Appello contro l'ordinanza del tribunale dei minori de L'Aquila che ha disposto l’allontanamento della mamma e lo spostamento dei bambini in un'altra struttura. La storia della famiglia nel bosco dall’inizio: la verità giudiziaria su Palmoli, tutte le risposte La mamma allontanata dai bambini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Famiglia nel bosco, nuova battaglia legale: “I tre figli rischiano l’adozione”. Spunta l’ipotesi dell’affidamento esclusivo al padre

Famiglia nel bosco, si ipotizza l'affidamento esclusivo al padreLa vicenda della famiglia nel bosco potrebbe arrivare a una svolta drastica: l'affidamento esclusivo dei figli al padre.

Famiglia nel bosco, ipotesi affidamento esclusivo a papà Nathan dopo le tensioni con Catherine BirminghamLa potestà genitoriale dei bambini della famiglia nel bosco potrebbe essere restituita al padre Nathan ma non alla madre Catherine.

Contenuti utili per approfondire Famiglia nel bosco nuova battaglia....

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, i giudici: Trasferire i bimbi in altra struttura senza madre. E' polemica; Famiglia del bosco, l’Autorità garante contro il trasferimento dei figli senza la madre; La famiglia nel bosco e lo Stato che separa: dalla tutela dei minori all’ingegneria sociale; Famiglia nel bosco, la decisione choc dei giudici: i bimbi separati dalla madre (e trasferiti).

Famiglia nel bosco, nuova battaglia legale: I tre figli rischiano l’adozione. Spunta l’ipotesi dell’affidamento esclusivo al padreRicorso urgente contro l’allontanamento di mamma Catherine Birmingham dalla comunità di Vasto. Lo psichiatra: La cacciata sarà scolpita come trauma indelebile nella mente di questi bimbi, è il punto ... quotidiano.net

Famiglia nel bosco, madre allontanata da figli. Legali preparano ricorso: cosa succede oraLeggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, madre allontanata da figli. Legali preparano ricorso: cosa succede ora ... tg24.sky.it

Nonostante tutto, l’importante è che alla fine abbiano trovato una famiglia piena di amore Pix - facebook.com facebook

Arrivavano dal nulla, come fa chi rimane. La famiglia deve restare unita - di Federico Tavola x.com