Il ponte Garibaldi di Bari a mezzo servizio da 4 mesi raccolta firme dei residenti | Basta con i disagi

Il ponte Garibaldi di Bari, che collega i quartieri Japigia e Madonnella, è chiuso ai mezzi pesanti e agli autobus da circa quattro mesi. I residenti hanno avviato una raccolta firme per chiedere una soluzione ai disagi causati dalla chiusura. La struttura rimane a mezzo servizio e questa situazione prosegue senza interventi immediati.

Il comitato 'Cittadini di Pane e Pomodoro' ha chiesto il ripristino immediato della circolazione per i bus: "Vogliamo anche un incontro con il sindaco" Il ponte Giuseppe Garibaldi che collega i quartieri Japigia e Madonnella a Bari è ancora interdetto ai bus e ai mezzi pesanti. Quattro mesi di disagi sempre più insostenibili per i cittadini a causa di quanto avvenne il 31 ottobre del 2025, ovvero il distacco di alcuni calcinacci dalla struttura. Dal 3 novembre il cavalcavia è, di fatto a mezzo servizio. Una disposizione che provoca disagi pesanti per chi vuole viaggiare in bus: le linee 2, 2, 10, 14 e 25 effettuano una deviazione di percorso sull'estramurale Capruzzi e non passano più dal lungomare, con gravi conseguenze sulla mobilità e sui tempi di percorrenza delle tratte. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Ponte Garibaldi a 'mezzo servizio', la protesta dei residenti: "Da tre mesi senza bus e posti auto"Continuano i lavori di ristrutturazione del ponte Garibaldi, che collega i quartieri Japigia e Madonnella.

