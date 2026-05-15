Falso annuncio di vendita on line | rintracciato e condannato cerignolano

Un uomo di 52 anni di Cerignola è stato rintracciato e condannato dopo aver pubblicato un falso annuncio di vendita online di un Fiat Doblò. La truffa ha coinvolto un residente di Parolise, in provincia di Avellino, che aveva versato 500 euro come acconto su una carta prepagata. La vittima aveva creduto di trattare con un rivenditore reale, ma si trattava di un raggiro che si è concluso con la condanna dell’autore.

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Pubblica un annuncio online per la vendita di un Fiat Doblò ma era una truffa. La vittima, un residente di Parolise, piccolo comune in provincia di Avellino, aveva versato 500 euro come acconto su una carta prepagata a un uomo di 52 anni originario di Cerignola che si spacciava per rivenditore di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Romanengo, mette in vendita on line un orologio ma viene truffatoRormanengo (Cremona), 6 maggio 2026 – - Mette in vendita un orologio on line e gli sfilano 4mila euro dal conto. Maltrattamenti in famiglia, rintracciato e arrestato un condannatoLa Polizia di Stato di Latina ha eseguito un provvedimento di carcerazione nei confronti di un uomo condannato in via definitiva per maltrattamenti... Rolex, Prada e Gucci: tutti i prodotti fake in vendita sul profilo TikTok Luxury Castelli Romani roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com Assegno falso per comprare la Porsche da 65.000 euro: il venditore se ne accorge e fa denunciare i truffatoriMONTAGNANA (PADOVA) - Visto online l'annuncio di vendita di una Porsche da 65.000 euro hanno contattato il venditore, un imprenditore di Montagnana, e si sono presentati all'appuntamento per ... ilgazzettino.it