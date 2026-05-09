Maltrattamenti in famiglia rintracciato e arrestato un condannato

La Polizia di Stato di Latina ha arrestato un uomo condannato in via definitiva per maltrattamenti in famiglia. L’operazione si è conclusa con l’esecuzione di un provvedimento di carcerazione. La notifica del provvedimento ha portato all’arresto del soggetto, che è stato tradotto in carcere. L’intervento si è svolto senza incidenti e si inserisce in un’attività di controllo e applicazione delle misure giudiziarie.

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