Cosplay gaming e fumetti protagonisti al PgComix 2026

Il fine settimana a Perugia si anima con la quarta edizione di PgComix, una manifestazione dedicata a cosplay, gaming e fumetti. L’evento, organizzato da La Brigata Indipendente, si svolge nel centro di Pian di Massiano e durerà due giorni, sabato 18 e domenica 19 aprile. Numerosi appassionati si sono radunati per partecipare alle attività e agli incontri dedicati a queste diverse forme di cultura pop.

Fine settimana all'insegna del gaming e dei fumetti a Perugia con "PgComix", manifestazione organizzata da La Brigata Indipendente giunta alla quarta edizione in programma sabato 18 e domenica 19 aprile a Pian di Massiano.Taglio del nastro questa mattina in piazza Umbria Jazz per dare inizio.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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