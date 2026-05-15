Faccio sogni premonitori alcuni sono belli altri spezzano il cuore Ho sognato la salute della gente ma anche disastri naturali Ora vivo in Nuova Zelanda non tornerò negli Usa | la rivelazione di Suzy Amis Cameron ad Agorà

Suzy Amis Cameron ha partecipato per la prima volta in Italia a una trasmissione televisiva, durante la quale ha condiviso alcune sue esperienze e riflessioni. Ha parlato di sogni che considera premonitori, alcuni positivi e altri dolorosi, legati a eventi come problemi di salute e disastri naturali. Attualmente vive in Nuova Zelanda e ha annunciato di non avere intenzione di tornare negli Stati Uniti, mentre ha commentato anche i possibili sviluppi politici nel suo paese d’origine.

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“Il pendolo negli Usa tornerà indietro, ma io resto in Nuova Zelanda”. Per la prima volta in tv in Italia, Suzy Amis Cameron ha rilasciato una lunga intervista a Marco Carrara durante la trasmissione Agorà su Rai 3. L’imprenditrice sociale ed ex attrice, moglie del regista premio Oscar James Cameron, ha affrontato i temi legati alla sua vita privata, alle sue percezioni intime e al suo impegno per l’ambiente, partendo dalla scelta radicale di abbandonare gli Stati Uniti in segno di protesta contro le politiche di Donald Trump. L’addio all’America e il trasferimento in Nuova Zelanda. Soffermandosi sulla decisione di lasciare gli Usa, Suzy Amis Cameron ha delineato la sua visione sull’attuale clima politico del suo Paese d’origine: “Sono appena diventata cittadina della Nuova Zelanda, ma ho molti parenti che vivono ancora in America. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Faccio sogni premonitori, alcuni sono belli altri spezzano il cuore. Ho sognato la salute della gente ma anche disastri naturali. Ora vivo in Nuova Zelanda, non tornerò negli Usa”: la rivelazione di Suzy Amis Cameron ad Agorà ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sogni Premonitori: Cosa Rivelano e Come Interpretarli #shorts Sullo stesso argomento I liquidi si spezzano in due come i solidi, scoperta inattesa negli USA: “Mi sono spaventato”Ricercatori statunitensi hanno scoperto che i liquidi possono spezzarsi in due come i solidi. Basket femminile, Italia batte la Nuova Zelanda e ora sfida gli USA nel pre-MondialeSecondo successo nel torneo pre-Mondiale di San Juan: 74-51 alle neozelandesi grazie alla difesa e ai 18 punti di Zandalasini.