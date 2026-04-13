I liquidi si spezzano in due come i solidi scoperta inattesa negli USA | Mi sono spaventato

Ricercatori negli Stati Uniti hanno osservato che alcuni liquidi possono rompersi in due parti, un comportamento tipico dei solidi. La scoperta è avvenuta durante un esperimento con miscele di idrocarburi, lasciando i ricercatori sorpresi. La scoperta apre nuove domande sulle proprietà dei liquidi e sul loro comportamento in determinate condizioni. L'evento ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli scienziati coinvolti nello studio.