I liquidi si spezzano in due come i solidi scoperta inattesa negli USA | Mi sono spaventato
Ricercatori negli Stati Uniti hanno osservato che alcuni liquidi possono rompersi in due parti, un comportamento tipico dei solidi. La scoperta è avvenuta durante un esperimento con miscele di idrocarburi, lasciando i ricercatori sorpresi. La scoperta apre nuove domande sulle proprietà dei liquidi e sul loro comportamento in determinate condizioni. L'evento ha suscitato reazioni di sorpresa tra gli scienziati coinvolti nello studio.
Ricercatori statunitensi hanno scoperto che i liquidi possono spezzarsi in due come i solidi. L'incredibile scoperta è stata fatta mentre effettuavano un esperimento con miscele di idrocarburi. Il fenomeno ha prodotto un forte rumore secco che ha spaventato lo scienziato in laboratorio. Ha inizialmente creduto che si fosse rotto il macchinario.🔗 Leggi su Fanpage.it
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