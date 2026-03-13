Basket femminile Italia batte la Nuova Zelanda e ora sfida gli USA nel pre-Mondiale

L’Italia di basket femminile ha ottenuto la seconda vittoria nel torneo pre-Mondiale di San Juan battendo la Nuova Zelanda con il punteggio di 74-51. La squadra ha messo in mostra una buona difesa e la giocatrice Zandalasini ha realizzato 18 punti. Ora si prepara ad affrontare gli Stati Uniti nella prossima sfida.

Secondo successo nel torneo pre-Mondiale di San Juan: 74-51 alle neozelandesi grazie alla difesa e ai 18 punti di Zandalasini. Il prossimo appuntamento è il 14 marzo contro gli Stati Uniti. La Nazionale femminile di basket compie un altro passo importante verso Berlino, sede della FIBA Women's World Cup 2026 (4-13 settembre). Nel secondo impegno del torneo pre-Mondiale in corso a San Juan, le Azzurre hanno superato la Nuova Zelanda 74-51, confermando il buon momento dopo il netto successo all'esordio contro Porto Rico. Una vittoria costruita soprattutto grazie alla difesa, marchio di fabbrica della squadra guidata da coach Andrea Capobianco, che porta l'Italia sul 2-0 nel girone e rafforza le possibilità di qualificazione.