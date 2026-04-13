Como Inter spunta un clamoroso retroscena che riguarda Fabregas | ecco cosa è successo e cosa ha detto il tecnico spagnolo

Da calcionews24.com 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Como e Inter, si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione. Il tecnico spagnolo ha pronunciato alcune frasi che sono state successivamente ricostruite e rese note. La presenza di Fabregas in campo ha portato alla luce un retroscena inaspettato, suscitando curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La gara si è così arricchita di un episodio che ha fatto discutere negli ambienti sportivi.

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© Calcionews24.com - Como Inter, spunta un clamoroso retroscena che riguarda Fabregas: ecco cosa è successo e cosa ha detto il tecnico spagnolo

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