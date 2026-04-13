Como Inter spunta un clamoroso retroscena che riguarda Fabregas | ecco cosa è successo e cosa ha detto il tecnico spagnolo

Durante la partita tra Como e Inter, si è verificato un episodio che ha attirato l'attenzione. Il tecnico spagnolo ha pronunciato alcune frasi che sono state successivamente ricostruite e rese note. La presenza di Fabregas in campo ha portato alla luce un retroscena inaspettato, suscitando curiosità tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La gara si è così arricchita di un episodio che ha fatto discutere negli ambienti sportivi.

Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per Zaccagni: quel club studia il colpo. Ecco le ultimissime Pagelle Fiorentina Lazio, la decide un gol di Gosens! Zaccagni e Dia fuori giri – I VOTI Pellegrino si racconta: «Idoli? Da piccolo guardavo Ibrahimovic e Ronaldo. Mi piace come si muove Lautaro. Il mio sogno.» Mancini vince in Qatar: l’Al-Sadd conquista il titolo con una giornata d’anticipo, decisivo proprio quel giocatore! I dettagli Atletico Madrid, Simeone alla vigilia del Barcellona: «Ruggeri ha avuto alti e bassi, ma sta lavorando bene.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Etg - Inter-Como, la carica di Cesc Fabregas: “Sarà una serata da Champions”

Argomenti più discussi: Inter a un passo dallo Scudetto, +9 sul Napoli: 4-3 in casa del Como; Hansi Müller: Cantavo con Raoul Casadei. Il mio Como catenacciaro, Bianchi chiedeva 'i cogl..., non lo show'; Il rapporto con Bastoni e il giocatore più difficile da marcare, Akanji: Ecco perché Como-Inter non è decisiva; Inter, da domani testa al Como: Bisseck ancora in dubbio.

4 gol al Como, 100 in stagione, 5465 nella storia della Serie A: il 12 aprile 2026 è una serata storica per l'Inter Con le reti di ieri sera, l'Inter è arrivata a 100 gol tondi segnati in stagione in tutte le competizioni: 75 in campionato, 17 in Champions League, - facebook.com facebook

Como–Inter: il film della partita x.com