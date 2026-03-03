Como Inter Fabregas a lezione dal Bodo Glimt! Dieta e droni | il retroscena sull’incontro con i norvegesi

Cesc Fabregas ha partecipato a un allenamento con il Como, dove ha seguito una sessione dedicata al Bodo Glimt. Durante l’incontro, si sono svolte esercitazioni sulla gestione della dieta e sull’uso di droni per l’analisi delle partite. L’evento ha coinvolto giocatori e staff tecnico, con l’obiettivo di approfondire aspetti pratici e strategici. La giornata si è conclusa con una sessione di discussione tra i partecipanti.

Como-Inter, Fabregas carica: Contro i nerazzurri voglio il Sinigaglia come la Bombonera; Coppa Italia, Como-Inter: semifinale stellare tra Fabregas e Chivu; Pronostico Como-Inter quote semifinale andata Coppa Italia; Domani Como-Inter, Fabregas: Il Sinigaglia dovrà essere una piccola Bombonera. Coppa Italia, semifinale Como-Inter: ecco il pronosticoA questo penultimo atto della Coppa Italia la formazione guidata da Cesc Fabregas è arrivata eliminando, nell'ordine, Sassuolo, Fiorentina e Napoli mentre l'Inter si è sbarazzata facilmente di Venezia ... Probabili formazioni Como Inter/ Quote: Chivu, attacco obbligato (Coppa Italia, oggi 3 marzo 2026)Probabili formazioni Como Inter, oggi martedì 3 marzo 2026, le quote e le ultime notizie su moduli e titolari per Fabregas e Chivu in Coppa Italia. Como-Inter, la probabile formazione nerazzurra: ancora possibile la versione con un trequartista alle spalle di un'unica punta, per non rischiare entrambi i centravanti disponibili.