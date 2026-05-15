Un uomo ha somministrato un caffè alla moglie, ma successivamente lei ha iniziato a manifestare malori misteriosi. Nei giorni successivi ha riferito di un sapore insolito nel caffè e di dolori improvvisi. La donna ha descritto una sensazione crescente di disagio che non riusciva a spiegare. Le autorità hanno avviato indagini per accertare cosa fosse stato inserito nella bevanda e quali cause abbiano causato i sintomi. La vicenda ha portato alla luce un episodio inquietante senza che siano stati ancora resi noti ulteriori dettagli.

Per giorni aveva accusato strani malori senza riuscire a capire cosa stesse succedendo davvero. Un sapore insolito nel caffè, dolori improvvisi e una sensazione sempre più forte che dietro quegli episodi ci fosse qualcosa di anomalo. Così una donna ha deciso di fare ciò che nessuno immaginava: installare una telecamera nascosta nella cucina di casa. Le immagini registrate durante la notte avrebbero poi portato a una scoperta inquietante. La vicenda arriva da Pistoia, dove un uomo di 55 anni è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali pluriaggravate dopo che gli investigatori hanno ricostruito un presunto tentativo di avvelenamento ai danni della moglie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Fa bere alla moglie un caffè, poi la terribile scoperta: cosa c’era dentro

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Io (33m) vado in viaggio con la famiglia della mia partner (33f) e sto cercando di non ubriacarmi o annoiarmi. Come faccio a far fronte senza bere troppo? reddit