Fa bere alla moglie caffè con candeggina a Pistoia l'avvelenamento per la fine del matrimonio | Voleva lasciarlo

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Pistoia con l’accusa di aver cercato di avvelenare la moglie somministrandole caffè contaminato con candeggina. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe agito dopo che la donna aveva annunciato di voler divorziare. L’avvelenamento è stato evitato grazie all’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. La donna sta bene, mentre l’uomo si trova in carcere in attesa di processo.

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