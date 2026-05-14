Fa bere alla moglie caffè con candeggina a Pistoia l'avvelenamento per la fine del matrimonio | Voleva lasciarlo
Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Pistoia con l’accusa di aver cercato di avvelenare la moglie somministrandole caffè contaminato con candeggina. Secondo le indagini, l’uomo avrebbe agito dopo che la donna aveva annunciato di voler divorziare. L’avvelenamento è stato evitato grazie all’intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari. La donna sta bene, mentre l’uomo si trova in carcere in attesa di processo.
Il 55enne di Pistoia in carcere avrebbe cercato di avvelenare la con la candeggina nel caffè perché quest'ultima aveva chiesto il divorzio. I due vivevano da separati in casa da qualche tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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EDIZIONE 2026 - AUTORE n° 34 di 36 Filippo Pistoia con il libro Terra colta Note dell'autore: Filippo Pistoia (Palermo, 1975) da più di vent'anni è manager di progetti culturali in Sicilia. È un esperto di rigenerazione urbana a base comunitaria. Negli ultimi an facebook