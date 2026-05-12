Modena 226 cittadini chiedono un’assemblea sul futuro dell’ex Ramazzini

A Modena, 226 cittadini hanno presentato una richiesta formale per convocare un’assemblea dedicata al futuro dell’area ex Ramazzini. Tra le questioni sollevate, ci sono la decisione del Comune di escludere la proposta di realizzare una casa per anziani e le modalità di gestione dei quattro mesi di silenzio tra l’amministrazione provinciale e quella comunale. La richiesta si concentra sulla trasparenza e sulla partecipazione pubblica sui prossimi sviluppi dell’area.

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? Domande chiave Perché il Comune ha escluso la proposta di una casa per anziani?. Come sono stati gestiti i quattro mesi di silenzio tra Provincia e Comune?. Chi ha deciso di non convocare l'assemblea pubblica richiesta dai cittadini?. Cosa accadrà all'ex Ramazzini se l'amministrazione rifiuta il progetto popolare?.? In Breve Referenti Maria Grazia Modena, Manuela Tonini e Vittorio Ballestrazzi guidano la richiesta.. Proposta cittadina prevede trasformazione in casa per anziani per via del calo demografico 2027.. Provincia ha comunicato il passaggio di gestione al Comune solo il 16 aprile.. L'edificio vincolato si trova in via Luosi 130 nel quartiere San Faustino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, 226 cittadini chiedono un’assemblea sul futuro dell’ex Ramazzini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quattro Masse, cittadini in assemblea: idee, domande e futuro al centro dell’incontro del 3 maggioStrade ferite dalle frane, il senso di abbandono e una comunità che non vuole più restare in silenzio. Viale, scontro sul futuro dell’area dell’ex ospedale: assemblea di fuocoFuturo dell’area dell’ex ospedale del viale della Vittoria, scontro in assemblea tra sindaco Lorenzo Fiordelmondo e assessora ai Lavori pubblici... Si parla di: Istituto Ramazzini a Modena, la denuncia: Un anno di rimpalli mentre l'edificio continua a degradarsi; Ex Ramazzini abbandonato: Assemblea pubblica sul futuro dell’edificio. Ma non sarà una Cra. Ex Ramazzini abbandonato: Assemblea pubblica sul futuro dell’edificio. Ma non sarà una CraOltre 200 cittadini chiedono alle istituzioni di convocare un incontro Consultazione popolare per ristrutturarlo come residenza per anziani. Il Comune però esclude l’opzione e sta valutando altre so ... ilrestodelcarlino.it