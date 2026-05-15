Antonio Cassano, ex giocatore del Milan, ha commentato la situazione attuale del club e le scelte tecniche recenti. Ha espresso opinioni sul ruolo di Massimiliano Allegri e ha suggerito che Antonio Conte dovrebbe essere il prossimo allenatore del Milan. Cassano ha anche parlato di Allegri, affermando che avrebbe danneggiato la squadra. Le sue dichiarazioni sono state fatte in un'intervista pubblica, senza ulteriori dettagli su eventuali prove o fonti.

Il tecnico salentino, infatti, già in passato è stato cercato dal Milan, ma poi la dirigenza virò su altri profili. Second l'ex rossonero, il ciclo di Conte al Napoli sarebbe ormai giunto al capolinea e, secondo lui, sarebbe meglio cambiare destinazione. "Conte lo scorso anno ha fatto un miracolo, ma dopo due anni lui non resta nella stessa squadra, è difficile. Per me deve andare. Dove? Al Milan. Sarebbe il primo allenatore a vincere quattro scudetti con quattro squadre diverse. Se il Milan vuole fare le cose per bene, Conte è perfetto. La strada per me può esserci. Allegri? A differenza di Conte si vende bene, mentre lui, Conte, pensa solo al campo e non se ne frega della stampa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Cassano: “Conte? Per me deve andare al Milan. Allegri ha distrutto tutto”

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