Cassano si scaglia contro Allegri dopo Cremonese-Milan | Come allenatore è inutile ha avuto culo

Dopo la partita tra Cremonese e Milan, Antonio Cassano ha criticato duramente Allegri, definendolo un allenatore inutile e sottolineando che ha avuto fortuna. La sua presa di posizione arriva nel corso di un intervento pubblico, in cui ha espresso giudizi severi sul lavoro del tecnico. Cassano ha commentato anche le scelte di formazione e le decisioni tattiche adottate dall’allenatore nel corso della partita.

Come ogni settimana, torna il consueto appuntamento con Antonio Cassano e le sue critiche. "Il Pibe di Bari Vecchia" si è scagliato nuovamente contro il Milan di Massimiliano Allegri dopo la vittoria per 2-0 contro la Cremonese. Nell'ultima puntata di 'Viva El Futbol', podcast in cui "Fantantonio" collabora con Lele Adani e Nicola Ventola, Cassano ha sparato a zero sulla prestazione dei rossoneri contro la squadra di Davide Nicola. Ecco, di seguito, le sue parole. Su Allegri: “Cosa ci si può ricordare di Allegri? Solo che ha vinto 6 titoli, fine. Non lascia un'impronta alla squadra, non lascia idee, a livello comunicativo è zero e non migliora i giocatori. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

