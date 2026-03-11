Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan e attualmente Senior Advisor di RedBird, ha commentato il carattere di Allegri, sottolineando le difficoltà incontrate con giocatori come Cassano e Seedorf. Le sue dichiarazioni si concentrano sulla personalità dell’allenatore e sulle sfide affrontate durante il suo periodo alla guida del club. Ibrahimovic ha parlato anche delle dinamiche interne e delle situazioni vissute negli anni passati.

Nella settimana culminata con la splendida vittoria nel derby, il Senior Advisor di 'RedBird' Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di 'CBS Sports Golazo'. L’ex fuoriclasse svedese è tornato a parlare della sua prima parentesi al Milan, quando in squadra con lui c'erano campioni del calibro di Pirlo, Seedorf e Cassano. Di seguito, un estratto delle sue parole. "Ho avuto lui come allenatore. È molto bravo con le relazioni con i giocatori, sta gestendo il gruppo alla perfezione. Ha vinto già trofei con il Milan, ed era già bravo quando allenava me. Ha carattere, anche perché non era facile quando giocavo io, visto che c'erano altri giocatori con tanto carattere come Seedorf, Cassano". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Ibrahimovic: “Allegri ha carattere, anche perché con Cassano e Seedorf non era facile”

Articoli correlati

Thiago Silva Milan, Cassano svela il retroscena: «Era dispostoa fare da chioccia a Gabbia e chiudere un cerchio, ma Allegri ha fatto questo!»A 41 anni, Thiago Silva ha deciso di regalarsi un ultimo capitolo europeo salutando il Fluminense e accettando la proposta del Porto.

Caressa: “Cassano era fortissimo, ma il suo carattere l’ha fatto dimenticare a tutti. Conoscono solo l’Antonio che urla”In un'interista a Gabriele Vagnato su YouTube: "La nostra lite nacque perché aveva travisato una cosa che dissi su Messi e iniziò ad insultarmi.

Contenuti utili per approfondire Milan Ibrahimovic Allegri ha carattere...

Temi più discussi: Dal rapporto con Allegri al motivo per cui ha accettato il Milan, Rabiot si racconta: Ibra e Modric esempi; Milan, Rabiot lancia la sfida Scudetto all'Inter: il rapporto con Allegri, i retroscena su Modric e Ibrahimovic; Rabiot: Voglio vincere con il Milan. Modric? Mi ha stupito una cosa; Shevchenko: Milan, rigiocherei tutti i derby vinti. Leao più maturo, ma non chiedetegli di essere Ibra.

Ibrahimovic dice che il Milan deve tornare a vincere per i tifosiIbrahimovic e la sua visione per il futuro del Milan: dalla tradizione gloriosa alla gestione di Massimiliano Allegri, un viaggio nel cuore del club rossonero. In un periodo particolarmente positivo p ... notiziemilan.it

Ibrahimovic: Dobbiamo creare un Milan vincente. Siamo la parte fashion di Milano. Modric e Rabiot su un altro livello. Allegri vorrebbe una squadra con più carattereLa vittoria del derby contro l'Inter ha ridato entusiasmo al mondo Milan che ora prova a credere alla rincorsa Scudetto. Il Senior Advisor per il fondo RedBird, Zlatan Ibrahimovic ha concesso ... calciomercato.com

COMUNICATO UFFICIALE Milan-Inter: ''Campionato Falsato'' - facebook.com facebook

#Milan, che fine ha fatto #SilvanoVos Il mistero attorno al talento preso dall' #Ajax #SempreMilan x.com