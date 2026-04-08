L'allenatore di Reggiolo ha deciso di prolungare il suo contratto con la federazione brasiliana fino al 2030, confermando così la sua permanenza sulla panchina della nazionale verdeoro anche dopo il Mondiale del 2026. La trattativa con la federazione si è conclusa positivamente, escludendo quindi un ritorno in Italia. La firma del rinnovo rappresenta un passo importante per il proseguimento del progetto sportivo della nazionale sudamericana.

Carlo Ancelottiè pronto a legarsi ancora a lungo al Brasile. Nelle prossime settimane, infatti, il commissario tecnico del Brasile dovrebbe firmare il rinnovo del contratto fino al 2030, chiudendo di fatto le porte a un possibile approdo sulla panchina della Italia. Secondo quanto riportato daESPN, l’accordo tra le parti era già stato raggiunto verbalmente nei mesi scorsi e ora manca soltanto l’ufficialità. Il nuovo contratto non prevederà aumenti per Ancelotti, che resta comunque il ct più pagato nella storia della Seleção con circa 10 milioni di euro a stagione. Previsto invece un adeguamento degli stipendi per i membri del suo staff. L’annuncio potrebbe arrivare prima della comunicazione dei convocati per le prossime amichevoli contro Francia e Croazia, in programma negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Ancelotti resta con il Brasile: rinnovo fino al 2030, sfuma ipotesi Italia

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Ancelotti rinnova con il Brasile fino al 2030: fuori dalla corsa per la panchina dell’ItaliaIl tecnico di Reggiolo verso la firma del nuovo accordo con la federazione brasiliana.

Temi più discussi: Altro che Italia, Carlo Ancelotti è pronto a rinnovare con il Brasile; Non c'è la Disney senza Topolino: il caso Neymar, unica stella senza Mondiale; Gattuso è una brava persona, ma perché Ancelotti allena il Brasile? Ricordo i lanci di pomodori, adesso c'è solo il silenzio; L'Italia dovrà aspettare, Ancelotti rinnova col Brasile fino al Mondiale 2030.

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Altro che Italia, Carlo Ancelotti è pronto a rinnovare con il BrasileCarlo Ancelotti, Commissario Tecnico della Nazionale brasiliana, rimarrà al timone della Seleçao ancora a lungo. È pronto, infatti, un rinnovo che lo confermerà come l'allenatore più pagato dai 5 volt ... msn.com

Ancelotti rinnova col Brasile. Il suo stipendio (monstre) resta lo stesso, aumenta quello dello staff x.com

C’è un paradosso nel destino di Carlo Ancelotti quando si parla di Napoli e Milan. Se a Milano "Re Carlo" è la divinità che ha sollevato trofei sia con i piedi che dalla panchina, a Napoli resta il ricordo di un amore mai sbocciato, di un'ambizione che si è scontra - facebook.com facebook