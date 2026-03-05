Manifattura marchigiana il report di Confindustria | Lieve recupero a fine 2025 prospettive ancora incerte

Il report di Confindustria sulla manifattura marchigiana segnala un lieve recupero previsto per la fine del 2025, ma le prospettive rimangono incerte. Nonostante un segnale positivo negli ultimi mesi, le aziende della regione continuano a mostrare segnali di cautela e attenzione. La situazione attuale evidenzia un quadro di stagnazione con possibili miglioramenti a breve termine.

ANCONA - Chiusura d’anno all’insegna della cautela per la manifattura marchigiana, nonostante il segnale positivo registrato per l’attività produttiva negli ultimi mesi del 2025. Ancora incerto il quadro dell’attività commerciale, nonostante i miglioramenti rilevati sui mercati, in particolare sul mercato interno. Questi, in sintesi, i risultati dell’indagine trimestrale elaborata dal Centro Studi di Confindustria Marche per il periodo ottobre-dicembre 2025 su un campione di 241 imprese manifatturiere. L’industria regionale chiude il quarto trimestre 2025 con un modesto aumento dell’attività produttiva (0,5%) rispetto allo stesso trimestre del 2024. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

