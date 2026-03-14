Mercato ex Manifattura addio ai vecchi box | pronto il piano da 3 milioni per la riqualificazione

Il progetto di riqualificazione del mercato dell'ex Manifattura Tabacchi al quartiere Libertà è ormai pronto e si avvicina all'approvazione in giunta. Il piano prevede un investimento di 3 milioni di euro per la ristrutturazione dei vecchi box e il rilancio dell'area. L'intervento mira a trasformare lo spazio in un punto di riferimento per il quartiere, lasciando alle spalle le strutture precedenti.

E' pronto e si avvia verso l'approvazione in giunta il progetto di riqualificazione del mercato dell'ex Manifattura Tabacchi, al quartiere Libertà. Prima del passaggio per l'ok definitivo all'intervento, il Comune ha voluto avviare degli incontri per condividere il progetto con i mercatali, per raccogliere eventuali proposte o richieste di modifica. Il primo confronto si è tenuto ieri a Palazzo della Città, con un piccolo gruppo di operatori. Il piano prevede una nuova organizzazione degli spazi, con l'accorpamento dei vari settori merceologici nell'ala del mercato prospiciente via Nicolai, che dispone di una superficie più ampia. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Leggi anche: Catanzaro: Gagliano riparte con il sottopasso FdC e un piano di riqualificazione da 5 milioni di euro. La rivoluzione del sistema idrico. Meno sprechi e reti più smart. Pronto il maxi piano da 73 milioniUn progetto da oltre 73 milioni di euro per rendere il sistema idrico della provincia sempre più sicuro, efficiente e resiliente di fronte ai...