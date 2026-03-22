Ex Ilva proposta vincolante di Jindal ma senza dettagli sull’occupazione Usb | Con Flacks una gara a chi lascia a casa più lavoratori

Jindal ha presentato una proposta vincolante per l'ex Ilva, ma i dettagli riguardanti l'occupazione sono ancora assenti. La documentazione fornita risulta incompleta e ci sono questioni finanziarie da chiarire, mentre l’Usb accusa Flacks di una competizione per il licenziamento di più lavoratori. La situazione rimane incerta e il confronto tra le parti non ha ancora portato a una decisione definitiva.

La partita per l’ ex Ilva si riapre con la proposta “vincolante” presentata da Jindal. Ma tra documenti incompleti, nodi finanziari irrisolti e forti dubbi sull’ impatto occupazionale, il confronto tra i pretendenti appare ancora lontano da un esito definito. Il gruppo indiano ha inviato ai commissari l’offerta in anticipo rispetto alla scadenza fissata per lunedì. Tuttavia, secondo diverse fonti, la proposta è solo un avanzamento della manifestazione di interesse già presentata dieci giorni fa, con cui gli indiani erano tornati sui propri passi dopo aver abbandonato la gara circa sei mesi fa, e non contiene ancora tutti gli elementi necessari per una valutazione compiuta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ex Ilva, proposta vincolante di Jindal ma senza dettagli sull’occupazione. Usb: “Con Flacks una gara a chi lascia a casa più lavoratori” Articoli correlati Ex Ilva, Jindal avanza una proposta vincolante per rilevare l’intero assetUna proposta vincolante per rilevare l’intero asset dell’ex Ilva è stata presentata ai commissari di Ilva e Acciaierie d’Italia dal gruppo indiano... Leggi anche: Si riapre la partita per l’ex Ilva. Proposta vincolante da Jindal Tutto quello che riguarda Con Flacks Temi più discussi: Ex Ilva, la proposta vincolante di Jindal per battere Flacks. Dubbi su occupazione e area a caldo; Ex Ilva, Jindal presenta una proposta vincolante. L’offerta di Flacks perde terreno; Ex Ilva, Jindal presenta la proposta. Flacks rilancia sul piano industriale; Ex Ilva: stop di Flacks, ne approfitta Jindal. Flacks, impegno su ex Ilva, solidità finanziaria è elemento chiaveFlacks Group conferma il proprio impegno per l'acquisizione dell'ex Ilva e chiede un confronto diretto con i commissari della società siderurgica italiana in una nota nela quale sottolinea che la qua ... rainews.it Ex Ilva, Gruppo Flacks chiede confronto con i commissariFlacks Group conferma il proprio impegno per l'acquisizione dell'ex Ilva e chiede un confronto diretto con i commissari della società siderurgica italiana in una nota nella quale sottolinea che la qu ... primocanale.it Ex Ilva, trattative decisive: i sindacati temono esuberi con Jindal e Flacks facebook Flacks, impegno su ex Ilva, solidità finanziaria è elemento chiave. Il fondo Usa chiede un confronto diretto con i Commissari #ANSA x.com