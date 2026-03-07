Ex Ilva ultimatum a Flacks per il piano industriale

Il 12 marzo è la scadenza fissata dai commissari di Ilva e di Acciaierie d’Italia per ricevere chiarimenti da parte di Flacks Group riguardo al suo piano industriale e alle intenzioni di acquisto dell’ex Ilva. I rappresentanti delle aziende attendono una risposta concreta entro questa data, senza ulteriori proroghe o rinvii.

Il 12 marzo è la data entro la quale i commissari di Ilva ed Acciaierie d'Italia attendono che Flacks Group faccia chiarezza sulle sue intenzioni di acquisto dell'ex Ilva di Taranto. Entro giovedì della prossima settimana il fondo americano deve infatti dettagliare il piano industriale e la sua sostenibilità, gli investimenti, le risorse che mette in campo e i partner industriali che lo affiancheranno nell'operazione. Tutti aspetti che il Governo, al pari dei commissari, ritiene prioritari per poter mandare avanti le trattative. Il ministro Adolfo Urso lo ha detto anche nel vertice dell'altro ieri a Palazzo Chigi, presenti i sindacati, confermando che i commissari hanno tre settimane di tempo per cercare di finalizzare le trattative con il fondo statunitense.