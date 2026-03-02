Dall’Ai al digitale | 10 milioni di euro per rafforzare la competitività del territorio

Un evento dedicato all’attrazione di investimenti si è tenuto recentemente, con l’obiettivo di rafforzare la competitività del territorio attraverso progetti di ricerca e innovazione. Durante l’iniziativa sono stati annunciati 10 milioni di euro destinati all’integrazione tra intelligenza artificiale e digitale, con lo scopo di sostenere lo sviluppo locale. La manifestazione ha coinvolto rappresentanti di istituzioni pubbliche e private.

UN EVENTO dedicato all'attrazione degli investimenti, fra progetti di ricerca e innovazione. Il prossimo 5 marzo, dalle 15, la Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, ospiterà l'evento dedicato al racconto dei progetti del Bando "Ricerca, sviluppo e innovazione per l'attrazione degli investimenti" finanziato, per la prima volta, con risorse europee del Programma Regionale Fesr 2021-2027. Il Bando è lo strumento attuativo dell'Azione 1.1.2, una delle Operazioni di Importanza Strategica del Programma, e rientra nell'ambito di Giovanisì. Otto multinazionali, capofila dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per l'attrazione...