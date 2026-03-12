Ex Ilva Urso | Negoziato verso svolta Da Arcelor Mittal azione sistematica di saccheggio

Il ministro ha dichiarato che l'ex Ilva si trova in un momento decisivo, con interventi di messa in sicurezza e negoziati con potenziali acquirenti che si avvicinano a una svolta. Ha inoltre accusato Arcelor Mittal di aver portato avanti un'azione sistematica di saccheggio. La situazione è al centro di attenzione per le prossime settimane.

"Momento decisivo" per l'ex Ilva, perché "sia gli interventi di messa in sicurezza sia il confronto negoziale con possibili acquirenti sono prossimi alla svolta". Ad annunciarlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in Senato per l'informativa sullo stabilimento. In due anni, ha continuato il ministro, l'amministrazione straordinaria dell'ex llva ha lavorato "innanzitutto sul ripristino degli impianti a causa del pessimo stato in cui si trovavano, imputabile alla mancata manutenzione del precedente proprietario Arcelor Mittal. Lo scenario che si presentò due anni fa fu di 2 altoforni chiusi e un terzo con meno di una settimana di autonomia di rifornimenti.

