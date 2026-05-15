Le città europee si trovano ad affrontare una realtà ormai consolidata, con eventi climatici estremi che si verificano con maggiore frequenza e intensità. Le ondate di calore, le intense precipitazioni e le alluvioni rappresentano ormai situazioni quotidiane per molte comunità, influenzando la salute pubblica e i servizi urbani. Le autorità locali stanno mettendo in atto strategie per adattarsi a queste condizioni, mentre le università condizionano studi e progetti di ricerca rivolti a costruire città più resilienti e giuste.

Le città europee si preparano a una sfida che non riguarda più il futuro, ma il presente quotidiano di milioni di persone: convivere con temperature sempre più estreme e con gli effetti sanitari e sociali della crisi climatica. In questo scenario si inserisce Climacare, finanziato dal programma europeo Horizon Europe che vede tra i protagonisti l’ Università dell’Insubria. Il progetto coinvolge 28 partner provenienti da dieci Paesi europei tra università, enti pubblici, soggetti privati e organizzazioni della società civile. A rappresentare l’ateneo insubre sono i docenti del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate Elena Cristina Rada, Vincenzo Torretta e Fabio Conti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Eventi climatici estremi. La sfida dell’università: città resistenti e giuste

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