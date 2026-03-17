Vulnerabilità del territorio | in Puglia registrati 29 eventi estremi dall’inizio dell’anno Coldiretti

Da inizio anno, in Puglia si sono verificati 29 eventi estremi, secondo quanto riportato da Coldiretti. La regione ha assistito a diverse situazioni di vulnerabilità territoriale, che hanno coinvolto soprattutto aree agricole e rurali. Il comunicato evidenzia come tali eventi abbiano avuto un impatto significativo sulla situazione locale, senza però specificare le cause o le ripercussioni dettagliate.

Di seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Con 29 eventi estremi registrati in Puglia dall’inizio del 2026, l’avvio delle procedure per il pagamento dei fondi destinati alla gestione del rischio 2025 nella prima decade di aprile rappresenta un passaggio cruciale per sostenere le imprese agricole in una fase di forte instabilità anche per lo scenario internazionale critico. È quanto evidenzia Coldiretti Puglia, sulla base dei dati ESWD sugli eventi estremi dal 1° gennaio ad oggi, sottolineando come il contesto internazionale segnato dalla guerra in Iran e dalle tensioni geopolitiche stia incidendo pesantemente anche sui costi di produzione a partire dal gasolio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Vulnerabilità del territorio: in Puglia registrati 29 eventi estremi dall’inizio dell’anno Coldiretti Articoli correlati Coste, “profonda preoccupazione per la vulnerabilità del territorio meridionale”: Puglia, 900 chilometri GeologiDi seguito un comunicato diffuso da Sigea: “In merito ai recenti eventi meteorologici estremi di gennaio 2026, tra cui il ciclone Harry che ha... Pioggia ed eventi estremi, la Puglia nel mirino del maltempo: "Rischio idrogeologico per 230 Comuni"Nel territorio regionale, secondo l'analisi di un rapporto Ispra effettuata da Coldiretti, l'allarme sarebbe presente nell'89% dei Comuni. Una raccolta di contenuti su Vulnerabilità del territorio in Puglia... Temi più discussi: Veeam corregge diverse vulnerabilità critiche in Backup & Replication. Aggiornare subito; Fragilità del territorio, le carte d’archivio in mostra a Cosenza; Papa Leone a Torrevecchia: Caritas segno di amore verso i più vulnerabili; Una nuova guerra rivela la vulnerabilità globale. Riflessione in 5 punti. Sicurezza in Umbria: Cascia lancia la mappatura partecipata dei rischi del territorioSicurezza in Umbria: Cascia lancia la mappatura partecipata dei rischi del territorio. Sicurezza in Umbria: Cascia lancia la mappatura ... valnerinaoggi.it Firenze, in Prefettura si parla di vulnerabilità abitativa: il territorio fa rete per l’inclusioneFirenze, 23 ottobre 2025 – Si terrà oggi, giovedì 23 ottobre, dalle 15 alle 18, nella sala auditorium Gloria Bartoletti della Prefettura di Firenze (via Giacomini 8), l’incontro conclusivo del ... lanazione.it Quando lo sfruttamento del lavoratore è riduzione in schiavitù Non serve la violenza fisica per la schiavitù. Basta l'approfittamento della vulnerabilità (es. s... - facebook.com facebook Virginia Fusco presenta "Vulnerabilità digitali e tutela rafforzata del diritto alla protezione dei dati personali" al convegno "Protezione dei dati e welfare tecnologico: vulnerabilità, piattaforme e usi secondari dei dati sanitari", Università di Pavia ( @unipv), 20/02. x.com