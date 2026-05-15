Cento yacht non dichiarati per 48 milioni la scoperta della Gdf in Sardegna
La Guardia di Finanza in Sardegna ha scoperto circa cento yacht non dichiarati, con un valore complessivo di 48 milioni di euro. Le imbarcazioni sono state sequestrate durante controlli su imbarcazioni di lusso appartenenti a persone residenti in Italia. L’indagine ha portato all’identificazione di imbarcazioni che risultavano non registrate e non dichiarate alle autorità fiscali. Questi controlli si inseriscono in un’attività più vasta di verifica della regolarità delle imbarcazioni di lusso nel territorio.
(Adnkronos) – Ben 100 imbarcazioni che, sebbene riconducibili a persone residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere, sconosciute al fisco italiano, sono state scoperte dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari che ha portato a termine l’operazione Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotte nel. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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