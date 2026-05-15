Cento yacht non dichiarati per 48 milioni la scoperta della Gdf in Sardegna

La Guardia di Finanza in Sardegna ha scoperto circa cento yacht non dichiarati, con un valore complessivo di 48 milioni di euro. Le imbarcazioni sono state sequestrate durante controlli su imbarcazioni di lusso appartenenti a persone residenti in Italia. L’indagine ha portato all’identificazione di imbarcazioni che risultavano non registrate e non dichiarate alle autorità fiscali. Questi controlli si inseriscono in un’attività più vasta di verifica della regolarità delle imbarcazioni di lusso nel territorio.

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