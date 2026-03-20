Elettra Lamborghini è stata scelta come conduttrice italiana dell’Eurovision Song Contest 2026, che si svolgerà a Vienna a maggio. Per l’Italia sul palco ci sarà anche Sal Da Vinci. La manifestazione, alla sua settantesima edizione, vedrà la partecipazione di artisti e pubblico provenienti da diversi paesi europei. La collaborazione tra Lamborghini e Sal Da Vinci sarà al centro della serata italiana.

Elettra Lamborghini sarà la conduttrice italiana dell’ Eurovision Song Contest 2026, arrivato alla sua settantesima edizione e in programma a Vienna. Lamborghini presenterà la kermesse con il veterano Gabriele Corsi, subentrando a Big Mama, che aveva commentato le ultime edizioni. Elettra a febbraio era salita sul palco dell’Ariston per cantare la sua Voilà e si era classificata 26esima, ma le sue performance, la sua ironia e la sua energia non sono passate inosservate. Elettra Lamborghini conduttrice dell’ Eurovision Song Contest 2026. La proposta ufficiale è arrivata a sorpresa durante la conferenza stampa di presentazione di Canzonissima, il nuovo show di Rai 1 cui Elettra parteciperà come concorrente. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Elettra Lamborghini sarà la conduttrice italiana dell’Eurovision Song Contest 2026 che si terrà a maggio a Vienna. Per l'Italia sul palco Sal Da Vinci

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