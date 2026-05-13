La prima semifinale dell’Eurovision 2026 si è svolta a Vienna, segnando l’inizio della gara canora con numerosi artisti in gara. I conduttori ufficiali, Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi, sono stati valutati con un punteggio di 9 per la loro conduzione. Durante la serata, è stato anche annunciato il matrimonio di Sal Da Vinci, un evento che ha attirato l’attenzione degli spettatori italiani.

La prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026 ha ufficialmente aperto le danze a Vienna: 15 Paesi in gara, soltanto 10 posti disponibili per la finale e una serata che, almeno musicalmente, è sembrata a tratti un po’ più sottotono rispetto a serate memorabili a cui l ’Eurovision ci aveva abituati negli ultimi anni. Ma, come spesso accade, sono stati soprattutto i momenti più imprevedibili a tenere viva la serata. L’esibizione di Sal Da Vinci, ma anche l’irruzione totalmente inaspettata di Fiorello durante uno stacco pubblicitario. Due momenti incredibili in mezzo a tigri glam, violini, canguri giganti e una coppia di commentatori italiani che vale la pena ascoltare.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Eurovision 2026, pagelle della prima semifinale: Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi, i conduttori giusti (9), Sal Da Vinci, matrimonio italiano (10)

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