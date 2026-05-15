Eurovision Song Contest 2026 top e flop della seconda serata | domina la Danimarca ma vince il trash

Nella seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2026, la Danimarca si è distinta tra i partecipanti, ottenendo i migliori risultati. Sul palco sono state presentate numerose canzoni d’amore in stile gotico nero, tutte molto simili tra loro. Alcuni artisti noti sono saliti sul palco, ma il punteggio ricevuto ha premiato le esibizioni più eccessive, portando in scena anche momenti considerati trash. La serata ha alternato performance di alto livello a scelte che hanno attirato l’attenzione per la loro stranezza.

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