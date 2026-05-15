Eurovision Song Contest 2026 top e flop della seconda serata | domina la Danimarca ma vince il trash
Nella seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2026, la Danimarca si è distinta tra i partecipanti, ottenendo i migliori risultati. Sul palco sono state presentate numerose canzoni d’amore in stile gotico nero, tutte molto simili tra loro. Alcuni artisti noti sono saliti sul palco, ma il punteggio ricevuto ha premiato le esibizioni più eccessive, portando in scena anche momenti considerati trash. La serata ha alternato performance di alto livello a scelte che hanno attirato l’attenzione per la loro stranezza.
Difficile cercare una logica in tutto ciò, difficile – lo dicono anche i risultati finale, con la Svizzera eliminata – pretendere che possa vincere il buongusto, o almeno togliersi soddisfazioni. Tanto vale rassegnarsi alla legge della giungla, trionfa chi la spara più grossa. Meglio cercare di restare sani di mente, uscirne vivi e trovare qualcosa che riesce a dominare il contesto senza farsi dominare. C’è, eh, ma è rara. Nel dubbio, ecco i migliori e i peggiori, in senso ampio, della seconda serata, per orientarsi. Top: I tempi Diciamocelo, avrà tutti i difetti del mondo, ma un grande pregio, ESC, ce l’ha: i tempi. Due puntate di ritmi... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Eurovision 2026: My Top 35 - Second Rehearsals
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