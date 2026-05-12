Eurovision Song Contest 2026 le pagelle delle esibizioni | Lituania estraniante 1 Italia un tripudio 9 Serbia tra metal e la Spada nella roccia 10

Nella serata di sabato si conoscerà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2026, che si tiene a Vienna. Durante le esibizioni, la performance della squadra italiana è stata molto apprezzata, ottenendo un punteggio alto. La Lituania ha presentato un’esibizione considerata estraniante, mentre Serbia e altri paesi si sono distinti per stili diversi, tra metal e riferimenti alla fiaba della Spada nella roccia.

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