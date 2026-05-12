Eurovision Song Contest 2026 le pagelle delle esibizioni | Lituania estraniante 1 Italia un tripudio 9 Serbia tra metal e la Spada nella roccia 10
Nella serata di sabato si conoscerà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2026, che si tiene a Vienna. Durante le esibizioni, la performance della squadra italiana è stata molto apprezzata, ottenendo un punteggio alto. La Lituania ha presentato un’esibizione considerata estraniante, mentre Serbia e altri paesi si sono distinti per stili diversi, tra metal e riferimenti alla fiaba della Spada nella roccia.
Se sarà Per sempre sì anche a Vienna, dopo Sanremo, lo scopriremo sabato sera, alla fine della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026. Intanto questa sera Sal Da Vinci, che alla kermesse continentale rappresenta l’Italia in qualità di vincitore del Festival di Sanremo, fa una passerella d'onore sulle note del suo tormentone, esibendosi fuori gara nel corso della prima semifinale dell'Eurovision: l’Italia è infatti finalista di diritto in quanto uno, insieme a Regno Unito, Francia, Germania e Spagna (che però quest'anno non partecipa per proteste nei confronti della presenza di Israele), dei cosiddetti “Big 5”, ovvero i maggiori contributori finanziari dell’Ebu, l’Unione Europea di Radiodiffusione, che organizza lo show.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
All 35 Songs of the Eurovision Song Contest 2026 | #Eurovision2026
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