Eurovision Song Contest 2026 le pagelle delle esibizioni | Estonia Camp Rock 9 Croazia apocalittica 2 Grecia elettroellenica 8

Nella notte tra sabato e domenica si conoscerà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2026, che si è svolto quest’anno a Vienna. Durante la serata sono state giudicate le esibizioni di vari paesi, tra cui l’Estonia, con un punteggio di 9, e la Grecia, con un 8, mentre la Croazia ha ottenuto un 2. La competizione ha visto anche una finale dopo il tradizionale Sanremo, e si aspetta di scoprire se il brano preferito si classificherà tra i primi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui