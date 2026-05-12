Eurovision Song Contest 2026 le pagelle delle esibizioni | Estonia Camp Rock 9 Croazia apocalittica 2 Grecia elettroellenica 8
Nella notte tra sabato e domenica si conoscerà il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2026, che si è svolto quest’anno a Vienna. Durante la serata sono state giudicate le esibizioni di vari paesi, tra cui l’Estonia, con un punteggio di 9, e la Grecia, con un 8, mentre la Croazia ha ottenuto un 2. La competizione ha visto anche una finale dopo il tradizionale Sanremo, e si aspetta di scoprire se il brano preferito si classificherà tra i primi.
Se sarà Per sempre sì anche a Vienna, dopo Sanremo, lo scopriremo sabato sera, alla fine della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2026. Intanto questa sera Sal Da Vinci, che alla kermesse continentale rappresenta l’Italia in qualità di vincitore del Festival di Sanremo, fa una passerella d'onore sulle note del suo tormentone, esibendosi fuori gara nel corso della prima semifinale dell'Eurovision: l’Italia è infatti finalista di diritto in quanto uno, insieme a Regno Unito, Francia, Germania e Spagna (che però quest'anno non partecipa per proteste nei confronti della presenza di Israele), dei cosiddetti “Big 5”, ovvero i maggiori contributori finanziari dell’Ebu, l’Unione Europea di Radiodiffusione, che organizza lo show.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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