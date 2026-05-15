Eurovision Peparini | la coreografia di Sal Da Vinci copia Amici?

Una polemica si è accesa tra due coreografi coinvolti nell’Eurovision, dopo che uno ha accusato l’altro di aver copiato una scena da un talent musicale. Secondo le accuse, alcuni dettagli della coreografia di Sal Da Vinci ricorderebbero chiaramente quelli di una performance andata in onda in occasione di un programma televisivo. Le domande principali riguardano chi abbia innescato la discussione tra i due professionisti e quali elementi della scena di Sal Da Vinci siano stati ritenuti simili a quelli di Amici.

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