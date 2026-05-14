Nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, l’esibizione di Sal Da Vinci ha attirato l’attenzione di molti, ma non per motivi musicali. Durante la performance, Giuliano Peparini ha condiviso sui social un commento in cui ha affermato che la coreografia ricorda un suo quadro presentato in una precedente edizione di Amici. La discussione sui social si è subito accesa, con alcuni utenti che hanno notato somiglianze tra i due lavori.

L’esibizione di Sal Da Vinci alla prima semifinale dell’ Eurovision Song Contest 2026 ha fatto parlare per più di un motivo. Oltre al successo del brano Per sempre sì e alla prova che ha impressionato il pubblico di Vienna, nelle ore successive alla performance si è acceso un dibattito sulla coreografia. A sollevarlo, con toni misurati ma chiari, è stato Giuliano Peparini, che ha raccontato di essere stato sommerso di messaggi da parte di chi ha notato delle somiglianze tra la messa in scena dell’Eurovision e un quadro coreografico che lui stesso aveva creato per il Serale di Amici nel 2018. Sal Da Vinci all’Eurovision Giuliano Peparini commenta la coreografia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci all’Eurovision, Giuliano Peparini si sfoga: “Coreografia ricorda un mio quadro ad Amici”

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