Eurovision 2026 Giuliano Peparini rivendica | La coreografia di Sal Da Vinci è simile a un mio quadro ad Amici

Durante l’Eurovision 2026 a Vienna, l’esibizione di Sal Da Vinci ha attirato l’attenzione per la coreografia che si è svolta alle sue spalle, con Marcello Sacchetta e Francesca Tocca nei ruoli di sposi. A seguito di questa performance, Giuliano Peparini ha dichiarato che la coreografia ricorda un suo quadro realizzato durante il programma televisivo Amici. La scena ha suscitato discussioni sui paralleli tra la coreografia e le opere dell’artista, portando a un confronto tra autori e creatori.

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