Eurovision 2026 Giuliano Peparini rivendica | La coreografia di Sal Da Vinci è simile a un mio quadro ad Amici
Durante l’Eurovision 2026 a Vienna, l’esibizione di Sal Da Vinci ha attirato l’attenzione per la coreografia che si è svolta alle sue spalle, con Marcello Sacchetta e Francesca Tocca nei ruoli di sposi. A seguito di questa performance, Giuliano Peparini ha dichiarato che la coreografia ricorda un suo quadro realizzato durante il programma televisivo Amici. La scena ha suscitato discussioni sui paralleli tra la coreografia e le opere dell’artista, portando a un confronto tra autori e creatori.
L’esibizione di Sal Da Vinci all’ Eurovision Song Contest 2026 ha infiammato la Wiener Stadthalle di Vienna, soprattutto per la coreografia alle sue spalle, con protagonisti Marcello Sacchetta e Francesca Tocca nelle vesti di sposi. Ed è proprio il matrimonio portato in scena, in particolare la ‘vestizione’ dello sposo da parte dei due testimoni (ecco video e foto della performance), a sollevare la polemica. Giuliano Peparini rivendica infatti la ‘paternità’ del ballo, a detta sua portato in scena ad Amici, nel Serale del 2018, quando era direttore artistico del talent show di Canale 5: Ho ricevuto tantissimi messaggi riguardo alla coreografia di Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
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